Хет-трик Агуэро помог "Манчестер Сити" разгромить "Уотфорд"

"Манчестер Сити" в матче 5-го тура чемпионата Англии разгромил "Уотфорд" со счетом 6:0. Хет-трик оформил Серхио Агуэро. Еще по мячу забили Габриэл Жезус, Николас Отаменди и Рахим Стерлинг.

Подопечные Хосепа Гвардьолы набрали 13 очков и вышли на первое место в турнирной таблице, обогнав "Манчестер Юнайтед". Напомним, что в предыдущей встрече премьер-лиги "горожане" также крупно обыграли "Ливерпуль" - 5:0.

В другой встрече 5-го тура "Вест Бромвич" и "Вест Хэм" сыграли вничью - 0:0.

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5-й тур

"Уотфорд" - "Манчестер Сити" - 0:6 (0:3)

Голы: Агуэро, 27 (0:1). Агуэро, 31 (0:2). Габриэл Жезус, 37 (0:3). Отаменди, 63 (0:4). Агуэро, 81 (0:5). Стерлинг, 89 - с пенальти (0:6).

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Янмат, Кабаселе, Холевас, Клеверли (Перейра, 65), Чалоба (Капуэ, 70), Дукуре, Каррильо, Грэй (Дини, 74), Ришарлисон.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Стоунс, Менди, Сильва (Сане, 78), Фернандинью, Де Брейне (Гюндоган, 66), Агуэро, Стерлинг, Габриэл Жезус (Бернарду Силва, 65).

Предупреждения: Холевас, 29. Дукуре, 40.

Судья: Тэйлор.

16 сентября. Уотфорд. Стадион Vicarage Road.

"Вест Бромвич" - "Вест Хэм" - 0:0

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Гиббс (Ньом, 85), Доусон, Хегази, Моррисон, Бэрри, Брант, Крыховяк, Родригес, Филлипс (Макклин, 76), Робсон-Кану.

"Вест Хэм": Харт, Коллинс (Арнаутович, 58), Сабалета, Рид, Жозе Фонти, Крессуэлл, Куяте, Обианг, Кэрролл (Сако, 82), Эрнандес (Айю, 76), Антонио.

Предупреждения: Сабалета, 9. Фостер, 66. Макклин, 83. Антонио, 90+5.

Судья: Тирни.

16 сентября. Вест Бромвич. Стадион The Hawthorns.