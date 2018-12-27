Хави Грасия: "Доволен игрой "Уотфорда" в матче с "Челси"

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия - о матче с "Челси" (1:2) в 19-м туре чемпионата Англии.

- Я знал, что нам будет непросто, но после того, как в первом тайме мы сначала пропустили, а затем сравняли счет, мы играли лучше во втором тайме. Мы доминировали, больше владели мячом, но затем пропустили. После этого нам было сложно продолжать давление, - цитирует специалиста ВВС. - Мы старались показать свою лучшую игру, я доволен выступлением своих игроков. Мы отрабатывали разные варианты розыгрыша угловых на тренировках, и в итоге забили гол со стандарта. Я горжусь своими игроками. На данный момент у меня только хорошие слова об их игре.

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