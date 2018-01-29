11:48 | Футбол — Англия

Харт хочет уйти из "Вест Хэма"


Вратарь Джо Харт, выступающий за "Вест Хэм" на правах аренды, хочет сменить клуб, сообщает The Times. Голкипер, права на которого принадлежат "Манчестер Сити", потерял место в основном составе и недоволен своим положением.

Предполагается, что 30-летний англичанин досрочно разорвет контракт с "молотобойцами". Футболист хочет перейти в команду, в составе которой он будет регулярно выходить на поле.

При этом лондонцы не хотят отпускать Харта, пока не найдут ему замену. В текущем сезоне вратарь провел в составе "Вест Хэма" 18 матчей во всех турнирах, пропустил 33 гола и отдал одну голевую передачу.

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