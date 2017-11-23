"Халл" Слуцкого потерял хавбека до конца сезона

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о том, что полузащитник Джеймс Уэйр пропустит оставшуюся часть сезона, информирует пресс-служба английского клуба. Футболист перенес операцию на колене. Отмечается, что англичанин получил травму, выступая за молодежную команду.

- Это неприятная ситуация для Джеймса или для нас, вчера у него была операция, - цитирует сайт "Халла" Слуцкого. - Он, вероятно, пропустит шесть месяцев, нам очень жаль.

В этом сезоне футболист вышел на поле в четырех матчах во всех турнирах.