"Халл" Слуцкого потерял хавбека до конца сезона

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о том, что полузащитник Джеймс Уэйр пропустит оставшуюся часть сезона, информирует пресс-служба английского клуба. Футболист перенес операцию на колене. Отмечается, что англичанин получил травму, выступая за молодежную команду.
- Это неприятная ситуация для Джеймса или для нас, вчера у него была операция, - цитирует сайт "Халла" Слуцкого. - Он, вероятно, пропустит шесть месяцев, нам очень жаль.
В этом сезоне футболист вышел на поле в четырех матчах во всех турнирах.
Напомним, что после 18 матчей "Халл Сити" занимает 20-е место в турнирной таблице чемпион-лиги, имея лишь 18 очков в своем активе. Он не может одержать победу на протяжении месяца.
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