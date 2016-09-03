Хаби Алонсо: "Бенитес в 2008 году просил меня уйти из "Ливерпуля"

Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо рассказал о том, что в 2008 году "Ливерпуль" хотел его продать, но не договорился с "Ювентусом" и "Арсеналом". Через год уже сам футболист попросил отпустить его в "Реал".

- В 2008 году Рафа подошел ко мне и сказал: "Хаби, нам нужны деньги, чтобы подписать других игроков", - цитирует Football Espana Алонсо. - Мое имя было первым в списке тех, кого должны были продать. Я сказал: "Хорошо, Рафа, без проблем. Я - профессионал. Все понимаю". Был интерес со стороны "Ювентуса". Был интерес со стороны "Арсенала". Но клубы не смогли согласовать условия трансфера. Был готов уйти, потому что тренер хотел, чтобы я ушел. Этого не произошло. Поэтому ситуация другим образом повторилась через год. Я пошел к Бенитесу и сказал: "Год назад вы хотели, чтобы я ушел, и я согласился. Теперь я хочу уйти". Переход из "Ливерпуля" в "Реал" был самым трудным шагом в карьере, так как я был счастлив в Англии. Однако чувствовал необходимость в чем-то новом. Единственное, о чем я сожалею, это то, что не выиграл премьер-лигу с "Ливерпулем".