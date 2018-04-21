Гол Рондона спас "Вест Бромвич" от поражения в матче с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" и "Вест Бромвич" сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Англии. От поражения аутсайдер чемпионата Англии спасся на 88-й минуте благодаря голу экс-форварда "Рубина" и "Зенита" Саломона Рондона.

Подопечные Юргена Клоппа остались на третьем месте в таблице, но по потерянным очкам их догнал "Тоттенхэм".

"Вест Бромвич" замыкает турнирную таблицу и сохраняет лишь теоретические шансы сохранить прописку в премьер-лиге.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

35-й тур

"Вест Бромвич" - "Ливерпуль" - 2:2 (0:1)

Голы: Ингс, 4 (0:1). Салах, 72 (0:2). Ливермор, 79 (1:2). Рондон, 88 (2:2).

"Вест Бромвич": Фостер, Гиббс (Берк, 76), Ньом, Доусон, Хегази, Брант, Ливермор, Родригес (Робсон-Кану, 89), Рондон, Филлипс, Макклин (Эванс, 71).

"Ливерпуль": Кариус, Клаван, ван Дейк, Морено, Гомез, Милнер, Вайналдум, Хендерсон, Салах (Ловрен, 84), Мане (Окслейд-Чемберлен, 66), Ингс (Роберту Фирмину, 66).

Предупреждение: Морено, 69.

Судья: Аттуэлл.

Вест Бромвич. Стадион "The Hawthorns".