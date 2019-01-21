Глава селекционного отдела лондонского "Арсенала" покинет свой пост

Глава селекционного отдела лондонского "Арсенала" Свен Мислинтат объявил о том, что 8 февраля он уйдет со своей должности.

В руководстве "канониров" немец отвечал за селекцию. На своей должности Мислинтат работал с 1 декабря 2017 года.

- Свен был с нами с 1 декабря 2017 года, и за это время он проделал выдающуюся работу. Ему удалось привлечь к нам игроков, которые приносят команде большую пользу, и будут делать это в дальнейшем. Мы благодарны Свену за работу и желаем ему успеха в будущем!, - говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

- Работа в "Арсенале" во время больших перемен в команде дала мне огромный опыт. Я восхищен перспективами команды и с нетерпением ожидаю новых вызовов для себя, - приводит слова Мислинтата Goal.com.

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