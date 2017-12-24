Гиггз назвал трех игроков, которых "МЮ" нельзя было продавать ни при каких условиях

Бывший полузащитник и тренер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз признался, что его взгляды на формирование состава команды не совпадали с мнением Луи ван Гала, который возглавлял "красных дьяволов" с 2014 по 2016 год. Валлийский специалист отметил, что селекция манкунианцев была далека от идеала.

– Было много игроков, прошедших через это, и они не были игроками "Юнайтед". Но были и те, кто играл в "МЮ" и их нельзя было отпускать, – цитирует Times Гиггза. – Я говорю о Рафаэле, Уэлбеке и Эвансе – игроках, которые долгое время были в команде.

Было непросто, потому что у Луи были свои идеи, и приходилось относиться к ним с уважением. Но да, по некоторым игрокам у нас возникали споры. Он понимал мою позицию, потому что я играл с этими ребятами, но они не подходили ему. Некоторые, как Уэлбек, хотели больше игрового времени, а у Джонни было несколько травм, так что вы можете понять. Но, я говорю это не оглядываясь назад, селекция была далека от идеала.

Напомним, Рафаэл с 2015 года выступает за "Лион", а Джонни Эванс – за "Вест Бромвич". Уэлбек, в свою очередь, годом ранее перешел в "Арсенал".

Отметим, что ранее Гиггз заявил, что следил за играми Габриэла Жезуса и Кильяна Мбаппе до того, как они стали известны. В настоящее время бразилец выступает в "Манчестер Сити", а француз защищает цвета "ПСЖ".