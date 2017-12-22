Райан Гиггз: "Наблюдал за Жезусом и Мбаппе. Их можно было подписать за 5 миллионов"

Бывший полузащитник и тренер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз подчеркнул, что выделял нападающих Габриэла Жезуса и Кильяна Мбаппе до того, как они стали знамениты. По словам специалиста, служба скаутов "красных дьяволов" в этой ситуации сработала не лучшим образом.

– Я следил за игрой Жезуса несколько лет назад и на протяжении года наблюдал за Мбаппе. И не возникало никаких вопросов, – приводит Sky Sports слова Гиггза. – Было ощущение, что их нужно брать. Их стоимость обошлась бы в 5 миллионов фунтов стерлингов, после чего можно было отдать их в аренду.