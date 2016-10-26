Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз может стать главным тренером "Уигана". Во вторник "Уиган" уволил Гари Колдуэлла, команда занимает предпоследнее место в чемпионшипе. В команде рассматривают Гиггза на пост наставника команды, сообщает ESPN FC.

Ранее Гиггз ранее работал помощником Дэвида Мойеса, а затем Луи ван Гала в "МЮ", и никогда не был главным тренером. Новый наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью предпочел видеть в роли своего помощника Руи Фариа. Гиггз не пожелал оставаться в клубе в другой роли.