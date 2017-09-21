Бывший полузащитник и главный тренер сборной Уэльса Гэри Спид будет введен в Зал славы английского футбола, сообщает Sky Sports. В четверг состоится церемония, во время которой также в Зал славы будут включены Стивен Джеррард​ и Фрэнк Лэмпард.

Спид в игроцкие годы выступал за "Лидс", "Эвертон", "Ньюкасл", "Болтон" и "Шеффилд Юнайтед", а также провел 85 матчей за сборную Уэльса. После завершения карьеры он работал главным тренером в "Шеффилде" и сборной Уэльса. 27 ноября 2011 года Спид в возрасте 42 лет покончил жизнь самоубийством.