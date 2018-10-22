Гэри Невилл считает, что "Челси" нужно уволить ассистента тренера, который провоцировал Моуринью

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл считает, что помощника главного тренера "Челси" Марко Ианни нужно уволить после инцидента в матче чемпионата Англии между командами, который завершился вничью. Он спровоцировал стычку с главным тренером "МЮ" Жозе Моуринью, поаплодировав перед его лицом.

– Он подошел прямо к Моуринью, Кэррику, ко всей скамейке "МЮ" и отпраздновал перед их лицами, – цитирует NBC Sports Невилла. – Это позор. Моуринью в этой ситуации невиновный. На месте Сарри я бы уволил его.