Гэри Невилл: "Манчестер Юнайтед" мало пропускает, потому что есть Де Хеа и Матич"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл раскритиковал игру защитников этой команды Криса Смоллинга и Фила Джоунса в последних матчах английской премьер-лиги. В трех недавних турах чемпионата "МЮ" дважды проиграл – "Тоттенхэму" (0:2) и "Ньюкаслу" (0:1).

– "МЮ" меньше всех пропустил в чемпионате, потому что у него есть лучший вратарь премьер-лиги Давид Де Хеа и Неманья Матич, который здорово обороняется, – сказал в эфире программы "Match of the Day" Невилл. – Но в матче против "Тоттенхэма" Смоллинг и Джоунс были катастрофой. Деле Алли и Харри Кейн​ просто издевались над ними. С "Ньюкаслом" оба ошибались мало, но создавали нервозность и напряжение. Они принимали очень странные решения.