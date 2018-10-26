Гэри Невилл: "Болельщик не знает, чего ждать от "МЮ"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл считает, что проблема команды в нестабильности. Он при этом похвалил "МЮ" за игру с "Челси" (2:2).

– Игра с "Челси" была обнадеживающей, но проблема в непоследовательности команды, – цитирует Sky Sports Невилла. – Болельщик никогда не знает, чего ожидать. А карьера Моуринью как раз строилась на последовательности и надежности команд. Сейчас этого нет. И никто не знает, когда ситуация изменится. Сейчас любая команда, приезжая на "Олд Траффорд", думает, что может победить. Это реальность. Игрокам не хватает уверенности. Посмотрите на Лукаку. На чемпионате мира он был невероятен, а теперь сник.