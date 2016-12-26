Генрих Мхитарян: "В 2017 году "Манчестер Юнайтед" должен стать обладателем нескольких трофеев"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян заявил, что клуб будет бороться до последнего в чемпионате Англии и надеется, что несмотря на отрыв, "Юнайтед" сможет финишировать в первой четверке. 27-летний игрок сборной Армении летом перешел в английский клуб из дортмундской "Боруссии". В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах и забил два мяча. "Юнайтед" идет на 6-м месте в турнирной таблице премьер-лиги.

– Хочется, чтобы этот сезон для "Манчестер Юнайтед", игроков и болельщиков стал лучшим за всю историю, – цитирует Goal.com Мхитаряна. – Надеюсь, что у нас будет удивительный сезон и мы сможем бороться за все титулы. В 2017 году мы должны стать обладателями нескольких трофеев, хотя сейчас клуб далеко позади от лидеров. Но мы не отказываемся от конкуренции. До конца чемпионата много игр и мы попытаемся сделать все возможное, чтобы завершить сезон как минимум в первой четверке. В Лиге Европы, конечно же, мы будем стараться пройти как можно дальше.