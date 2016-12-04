13:29 | ФУТБОЛ — Англия

Гарет Саутгейт: "Хочу пригласить Заа в сборную Англии"

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что хочет пригласить в команду форварда "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа. Ранее 24-летний нападающий изъявил желание выступать за сборную Кот-д’Ивуара.

– Надеюсь, нам удастся привлечь Заа, – цитирует Goal Саутгейта. – Я с ним работал в молодежной команде, и он очень хорошо играет в этом сезоне. Я говорил с тренером "Кристал Пэлас" Пардью, а также с владельцем клуба. Заа талантлив, переживает подъем. Хочу поговорить с ним, прежде чем он примет окончательное решение. Пока не знаю, насколько он убежден в своем мнении.

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