Габриэл Жезус: "Доволен статистикой, на я должен играть лучше"

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус считает, что ему необходимо работать над техникой и улучшать свою игру. В субботу, 9 сентября, "горожане" разгромили "Ливерпуль" (5:0) в матче 4-го тура чемпионата Англии, на счету бразильского форварда два гола.

В общей сложности Жезус провел за "Сити" 14 матчей, 12 из них в стартовом составе, забив 10 мячей.

- Что касается статистики, я доволен, но не удовлетворен, - цитирует официальный сайт "Манчестер Сити" Жезуса. - Я намерен расти и развиваться. Пока я провожу хороший сезон, но не отличный. Считаю, что с технической точки зрения мне нужно улучшать свою игру. Надеюсь, что чем больше матчей буду смотреть и чем чаще буду играть, тем больше я смогу навязывать свой стиль.

Следующий матч "Манчестер Сити" в премьер-лиге состоится 16 сентября. "Горожане" на выезде сыграют с "Уотфордом", начало игры - 17.00 по московскому времени.

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