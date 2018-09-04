Футбольная ассоциация Англии предупредила Покеттино за поведение на матче с "Фулхэмом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии, сообщает Mirror. Ему вменяется в вину неподобающее поведение на матче с "Фулхэмом" (3:1).
Сообщается, что аргентинец активно выражал несогласие с действиями арбитра. Он стал первым тренером, который получил предупреждение за неподобающее поведение. Повторное нарушение может привести к штрафу или дисквалификации.
Перед началом сезона в английском футболе ужесточили правила поведения тренеров. В случае выражения несогласия с действиями арбитров к ним могут быть применены санкции.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/