Футбольная ассоциация Англии предупредила Покеттино за поведение на матче с "Фулхэмом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии, сообщает Mirror. Ему вменяется в вину неподобающее поведение на матче с "Фулхэмом" (3:1).

Сообщается, что аргентинец активно выражал несогласие с действиями арбитра. Он стал первым тренером, который получил предупреждение за неподобающее поведение. Повторное нарушение может привести к штрафу или дисквалификации.

Перед началом сезона в английском футболе ужесточили правила поведения тренеров. В случае выражения несогласия с действиями арбитров к ним могут быть применены санкции.