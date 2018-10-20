Футболистке сборной Англии угрожали убийством. Фил Невилл зол на Инстаграм

Главный тренер женской сборной Англии по футболу Фил Невилл призвал администрацию Инстаграма внимательнее следить за тем, что пишут пользователи. Он привел пример угрозы, которая поступила одной из его футболисток от пользователя benhughes_15. Он написал: "Я изнасилую и убью тебя. Могу я попасть в заголовки ВВС Sport?"

– Еще одно позорное, ужасное и подлое сообщение, отправленное одной из моих футболисток, – написал в своем Инстаграме Невилл, опубликовав скриншот сообщения. – Инстаграм, вы можете лучше справляться с защитой моих игроков, которые используют вашу социальную сеть!?