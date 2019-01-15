Форвард сборной Северной Ирландии будет наказан за мастурбацию на улице

Нападающий сборной Северной Ирландии и клуба 3-го дивизиона чемпионата Англии "Оксфорд Юнайтед" Гэвин Уайт угодил в полицию после скандальной выходки на одной из улиц, сообщает Daily Mail. В Интернете появилось видео, на котором Уайт вместе с другом пьяный ходит по улице, распевает песни и мастурбирует.

Клуб раскритиковал поведение 22-летнего Уайта и готовит для него наказание. Также дело по этому инциденту завели в полиции. За нарушение общественного порядка Уайт может быть оштрафован на пять тысяч фунтов, ему также грозит тюрьма на срок до шести месяцев.

Главный тренер "Оксфорд Юнайтед" дал Уайту положительную характеристику и заявил, что игрок раскаивается в совершенном поступке.