"Фонбет": "Арсенал" легко справится с "Лестером"

22 октября на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне "Арсенал" встретится с "Лестер Сити" в рамках девятого тура английской Премьер-лиги. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" уверены в том, что выиграет "Арсенал". На победу лондонского клуба можно поставить с коэффициентом 1.50, на победу "Лестер Сити" – с коэффициентом 6.10, на ничью – с коэффициентом 4.50.

Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 92% выбрали "Арсенал", 1% – "Лестер Сити" и 7% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что во встрече будет забито меньше четырех голов. На тотал меньше 3,5 можно поставить с коэффициентом 1.70, на тотал больше 3,5 – с коэффициентом 2.15.

Большинство клиентов "Фонбет" согласны с букмекерами. На тотал меньше 3,5 поставили 54% игроков, на тотал больше 3,5 – 46%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самой популярной стала ставка на победу "Арсенала" – ее выбрали 60% клиентов "Фонбет". 18% поставили на то, что лондонский клуб не проиграет. 10% клиентов "Фонбет" поставили на гол "Арсенала", 7% – на то, что "Лестер Сити" пропустит больше одного мяча, 5% – на победу "Арсенала" с форой (-1).

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 210 000 рублей на победу "Арсенала" с коэффициентом 1.50. В среднем на матч ставят 510 рублей.

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