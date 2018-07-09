Фил Томпсон: "У Магуайра есть все качества, необходимые для игрока "Ливерпуля"

Бывший игрок и тренер "Ливерпуля" Фил Томпсон считает, что клубу стоит приобрести защитника "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайра.

- Я большой поклонник Магуайра еще со времени его выступлений за "Халл Сити", - цитирует легенду "красных" Liverpool Echo. - С тех пор Харри становится все лучше и лучше. Он проводит фантастический чемпионат мира. Задолго до турнира я говорил, что у него есть все качества, чтобы играть за "Ливерпуль". Он высокий, сильный и хорошо выбирает позицию как при двух, так и при трех центральных защитниках. Он гораздо быстрее, чем многие люди думают. Он классно играет головой, это очень важно как для обороны, так и для атаки. Также он хорошо обращается с мячом. Он лучше пасует вперед, чем Джон Стоунс. Харри - один из лучших защитников на ЧМ-2018 и полностью подходит под философию "Ливерпуля". При всем уважении к "Лестеру", не могу представить, что он останется там в следующем сезоне. До чемпионата мира он стоил около 50 миллионов фунтов, сейчас, думаю, чуть больше. Но Магуайр этого достоин. Топ-клубы следят за ним, и "Ливерпуль", думаю, будет в числе главных претендентов.

25-летний защитник в прошлом сезоне провел 44 матча за "Лестер" и забил два мяча при трех голевых передачах.