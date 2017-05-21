Фергюсон выступил в защиту Венгера

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон не понимает болельщиков "Арсенала", которые критикуют наставника команды Арсена Венгера. Многие фанаты "канониров" требуют ухода француза из клуба после окончания сезона.

– Это нелепая ситуация – давление, под которым оказался Арсен, – цитирует Sky Sports Фергюсона. – Мне интересно, понимают ли они, что он сделал для клуба. Легко потребовать от кого-то избавиться. Но кто возьмет команду? Кто сможет сохранять клуб на таком уровне еще 20 лет?