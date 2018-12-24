Фергюсон стал тренером-консультантом "Манчестер Юнайтед"

Известный в прошлом наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон будет помогать новому главному тренеру "красных дьяволов" Уле Гуннару Сульшеру, сообщает The Sun.

Сульшер планирует часто консультироваться с Фергюсоном, в отличие от уволенного несколько дней назад Жозе Моуринью, который не делал этого. Также стало известно, что шотландец хочет вернуть в клуб Майка Фелана, который долгое время работал его ассистентом.

Ранее СМИ сообщали, что в "Манчестер Юнайтед" может вернуться бывший вратарь команды Петер Шмайхель. Датчанин планирует занять пост спортивного директора команды.

На данный момент "МЮ" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 29 очками. Манкунианцы отстают на 19 баллов от лидирующего "Ливерпуля", и на восемь пунтов - от зоны Лиги чемпионов.