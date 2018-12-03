Федерация футбола Англии выдвинула обвинение Клоппу

Федерация футбола Англии (FA) выдвинула обвинения главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу за инцидент, когда 51-летний немецкий специалист выбежал на поле в матче 14-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (1:0).

Победный гол в матче с "Эвертоном" забил нападающий Дивок Ориги, а Клопп выбежал на поле и начал обниматься с вратарем своей команды Алиссоном. После матча немецкий специалист принес извинения за свой поступок.



– Юрген Клопп обвиняется в неправомерном поведении, связанным с его поступком на 96-й минуте матча "Ливерпуль" – "Эвертон". Специалист обязан ответить на обвинение до вечера 6 декабря 2018 года, – говорится в заявлении FA на официальном сайте организации.