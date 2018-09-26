Федерация футбола Англии согласовала продажу "Уэмбли"

Федерация футбола Англии (FA) согласовала условия продажи стадиона "Уэмбли" пакистано-американскому миллиардеру Шахиду Хану за 600 миллионов фунтов стерлингов, информирует Financial Times.

Как отмечает издание, соглашение должно быть утверждено на совете FA в четверг. Далеко не все члены федерации поддерживают данную сделку, но исполнительный директор FA Мартин Гленн и глава организации Грег Кларк надеются на единогласное положительное решение.

В случае сделки новому владельцу не будет позволено использовать стадион в качестве залога для получения займа, ни один спонсор не сможет менять название стадиона или добавлять к нему имя бренда. Также уточняется, что ключевые матчи гарантированно должны проводиться на "Уэмбли".

В случае продажи стадиона дороже предстоящей сделки, федерация будет претендовать на часть прибыли. У ассоциации также будет право выкупа стадиона при определенных условиях - если владельца арестуют или осудят за преступление, а также право на вмешательство, еслие Хан не будет выполнять свои обязательства (например, обеспечение высокого качества покрытия).

Построенный на месте старой арены и открытый в 2007 году "Уэмбли" вмещает 90 000 зрителей и является вторым по вместимости стадионом в Европе после арены "Барселоны" Камп Ноу".

Новым владельцем стадиона может стать Шахид Хан, который является владельцем "Фулхэма" и команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Джэксонвилл Джагуарс". Миллиардер вел переговоры с FA о приобретении арены с апреля.