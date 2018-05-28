Фабинью: "Над предложением "Ливерпуля" долго не раздумывал"

Новичок "Ливерпуля" полузащитник Фабинью заявил, что всегда хотел играть в большом клубе. Сегодня "красные" объявили о переходе 24-летнего бразильца из "Монако".

– Я всегда хотел играть за такой гигантский клуб. Мне не пришлось долго раздумывать над переходом, – приводит официальный сайт "красных" слова игрока. – Я попытаюсь написать свою историю. Надеюсь, что смогу завоевать много трофеев с "Ливерпулем". Буду расти, учиться и совершенствоваться, чтобы стать частью истории клуба.

В минувшем сезоне Фабинью провел за "Монако" 46 матчей во всех турнирах и забил 8 голов.​