ФА может дисквалифицировать Эллардайса

Футбольная ассоциация Англии (ФА) в ближайшее время может отстранить от футбольной деятельности бывшего тренера сборной Англии Сэма Эллардайса, утверждает The Telegraph. Напомним, 61-летний специалист в начале этой недели был отправлен в отставку из-за причастности к коррупционному скандалу. По информации СМИ, он был готов подставной азиатской компании помочь с махинациями на трансферном рынке за определенную сумму. ФА рассмотрит все имеющиеся доказательства и примет решение, которое может быть как штрафом, так и длительной дисквалификацией.