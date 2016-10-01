12:33 | ФУТБОЛ — Англия

ФА может дисквалифицировать Эллардайса

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Футбольная ассоциация Англии (ФА) в ближайшее время может отстранить от футбольной деятельности бывшего тренера сборной Англии Сэма Эллардайса, утверждает The Telegraph. Напомним, 61-летний специалист в начале этой недели был отправлен в отставку из-за причастности к коррупционному скандалу. По информации СМИ, он был готов подставной азиатской компании помочь с махинациями на трансферном рынке за определенную сумму. ФА рассмотрит все имеющиеся доказательства и примет решение, которое может быть как штрафом, так и длительной дисквалификацией.

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