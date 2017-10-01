"Эвертон" дома уступил "Бернли"

В матче 7-го тура чемпионата Англии "Эвертон" проиграл на своем поле "Бернли" – 0:1.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
7-й тур
"Эвертон" – "Бернли" – 0:1 (0:1)
Гол: Хендрик, 21.
"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Уильямс, Мартина, Кин, Шнейдерлен (Руни, 63), Сигурдссон, Гуйе, Влашич (Дэйвис, 69), Ньясс (Рамирес, 82), Калверт-Льюин.
"Бернли": Поуп, Ми, Уорд, Лоутон, Тарковски, Дефур, Арфилд, Корк, Брэйди, Хендрик (Барнс, 88), Вуд.
Предупреждения: Дефур, 40. Арфилд, 42. Калверт-Льюин, 49. Бэйнс, 58.
Судья: Мосс (Англия).
poxi38
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18:19
shpasic
ахахаха!)) привет эвертонским скаутам))
18:13