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18:11 | Футбол — Англия

"Эвертон" дома уступил "Бернли"

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В матче 7-го тура чемпионата Англии "Эвертон" проиграл на своем поле "Бернли" – 0:1.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

7-й тур

"Эвертон" – "Бернли" – 0:1 (0:1)

Гол: Хендрик, 21.

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Уильямс, Мартина, Кин, Шнейдерлен (Руни, 63), Сигурдссон, Гуйе, Влашич (Дэйвис, 69), Ньясс (Рамирес, 82), Калверт-Льюин.

"Бернли": Поуп, Ми, Уорд, Лоутон, Тарковски, Дефур, Арфилд, Корк, Брэйди, Хендрик (Барнс, 88), Вуд.

Предупреждения: Дефур, 40. Арфилд, 42. Калверт-Льюин, 49. Бэйнс, 58.

Судья: Мосс (Англия).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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poxi38

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18:19

shpasic

ахахаха!)) привет эвертонским скаутам))

18:13