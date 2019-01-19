Эшли Янг - о Рэшфорде: "Весь мир у его ног"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг высоко оценил игру форварда Маркуса Рэшфорда в матче с "Брайтоном" (2:1).

- Маркус Рэшфорд - это невероятный талант. Я это говорил еще с тех времен, когда он играл за юношескую команду, - приводит слова Янга ВВС Sport. - Весь мир у его ног, он может стать одним из лучших футболистов. Некоторое время назад Маркус слегка потерял баланс, но сейчас он нашел его, а вместе с ним - и ворота.

"Манчестер Юнайтед" набрал 44 очка, благодаря победе над "Брайтоном". Этот успех стал седьмым подряд для "красных дьяволов". Сейчас они занимают шестое место в чемпионате Англии.

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