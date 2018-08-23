Эшли Коул: "Я привык видеть Венгера на бровке в длинном пуховике, а сейчас этого нет"

Экс-защитник "Арсенала" Эшли Коул отметил, что "канонирам" будет сложно перестроиться под требования нового тренера Унаи Эмери. По его словам, многие привыкли видеть на бровке Арсена Венгера.

- У "Арсенала" очень сложный календарь на старте сезона и новый тренер, но команда постепенно начнет набирать очки, - приводит ESPN слова Коула. - Эмери нужно время, чтобы создать свою команду, внедрить новичков. Это не будет быстро.

Я привык видеть Венгера в длинном пуховике на бровке, а сейчас этого нет. Времена меняются, люди идут вперед.