Эрик Ламела: "Покеттино буквально заставил меня купить билеты в Аргентину, чтобы я мог побыть с парализованным братом"

Нападающий "Тоттенхэма" Эрик Ламела признался, что серьезная травма его брата Акселя надолго выбила футболиста из колеи. 25-летний аргентинец подчеркнул, что главный тренер "шпор" Маурисио Покеттино помог ему справиться с проблемами.

– В течение нескольких месяцев брат ничего не даже пошевелиться, он был парализован, – цитирует The Guardian Ламелу. – Он работает день ото дня, чтобы вернуться к нормальной жизни. Это будет медленный процесс, семье нужно набраться терпения. Сейчас Аксель привязан к инвалидной коляске. Такие вещи помогают осознать, что в жизни по-настоящему ценно, что здоровье – важнее футбола.

Я испугался, узнав о произошедшем. Это совершенно выбило меня из колеи. Но Покеттино – великий человек. Он буквально заставил меня купить билеты в Аргентину, чтобы я мог быть со своим братом. Маурисио сделал для меня нечто большее, чем просто разрешил покинуть расположение команды.

Напомним, Ламела в течение 13 месяцев восстанавливался после травмы. В этом сезоне аргентинец провел за "Тоттенхэм" 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.