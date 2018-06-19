Эмери хочет любой ценой удержать Бельерина в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери не намерен расставаться с защитником Эктором Бельерином, сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, испанский футболист входит в число пяти "неприкасаемых", которых новый тренер хочет удержать любой ценой. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляет "Ювентус". Остальные футболисты в этом списке неизвестны, но издание считает, что это Генрих Мхитарян, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и Гранит Джака.

23-летний игрок в прошлом сезоне провел 47 матчей во всех турнирах и забил три мяча при пяти голевых передачах.