Эллардайс и Анчелотти не возглавят "Лестер", клуб продолжает поиск тренера

"Лестер" продолжает поиск главного тренера после увольнения Крэйга Шекспира, сообщает The Guardian. Одни из претендентов на должность - Сэм Эллардайс и Карло Анчелотти - не заинтересованы в работе в английском клубе. Переговоры с Шоном Диком и Дэвидом Вагнером осложнены тем, что оба специалиста заняты на других должностях - в "Бернли" и "Хаддерсфилде" соответственно.

Также в число претендентов входит наставник сборной Уэльса Крис Коулмэн, однако его назначение также маловероятно.

Исполняющим обязанности главного тренера "Лестера" после увольнения Шекспира стал Майкл Эпплтон. После 8 туров чемпионы Англии-2016 занимают 18-е место в турнирной таблице.