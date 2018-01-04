Эктор Бельерин: "Пенальти? Мы с Азаром добрались до мяча одновременно"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин остался доволен игрой чемпионата Англии с "Челси" (2:2). Его гол в компенсированное время позволил "канонирам" уйти от поражения, также Бельерин считает, что судья несправедливо назначил пенальти в ворота "Арсенала" за его фол на Эдене Азаре.

– Это был динамичный футбол, – цитирует ВВС Бельерина. – В конце игры команда себя хорошо проявила. Забивать приятно, конечно. Что касается пенальти, то все произошло быстро. Я увидел мяч в воздухе и попытался пробить по нему. Мы добрались до мяча одновременно с Азаром, а судья подумал, что это пенальти.