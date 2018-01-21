Экс-наставник "Рубина" Грасия возглавил "Уотфорд"

Хави Грасия назначен на пост главного тренера "Уотфорда", сообщает клубная пресс-служба. 47-летний специалист подписал контракт с "шершнями" на 1,5 года.
На этой должности испанец сменил Марку Силву, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. На данный момент в чемпионате Англии "Уотфорд" занимает 10-е место, набрав 26 очков в 24 матчах.
Напомним, что Грасия возглавлял "Рубин" в сезоне-2016/2017, заняв с казанцами 9-е место в чемпионате России.
✍ | #watfordfc is delighted to announce the appointment of Javi Gracia as the club’s new Head Coach on an 18-month contract.– Watford FC (@WatfordFC) 21 января 2018 г.
Welcome, Javi!
Find out more here ⤵https://t.co/tFYSWXDW8u pic.twitter.com/0TQjqQJOqR
bvb1987
уотфорд вылетит теперь)
22:59 21 января