Экс-наставник "Рубина" Грасия возглавил "Уотфорд"

Хави Грасия назначен на пост главного тренера "Уотфорда", сообщает клубная пресс-служба. 47-летний специалист подписал контракт с "шершнями" на 1,5 года.

На этой должности испанец сменил Марку Силву, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. На данный момент в чемпионате Англии "Уотфорд" занимает 10-е место, набрав 26 очков в 24 матчах.

Напомним, что Грасия возглавлял "Рубин" в сезоне-2016/2017, заняв с казанцами 9-е место в чемпионате России.