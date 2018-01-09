Экс-игрок "Валенсии": "Руководство не хотело, чтобы я перешел в "Реал" и добилось своего"

Нападающий "Вулверхэмптона" Рафаэль Мир, переехавший в Англию на прошлой неделе из "Валенсии", отметил, что бывший клуб сделал все, чтобы сорвать его переход в "Реал"​. 20-летний испанец подчеркнул, что покинул стан "летучих мышей" из-за того, что не чувствовал доверия к себе.

– "Валенсия" отклонила три или четыре запроса "Реала", но приняла первое же предложение "Вулверхэмптона" в декабре, – цитирует Radio Valencia Cadena SER Мира. – Они не хотели, чтобы я переехал в Мадрид и добились своего. Я покинул "Валенсию", потому что нуждаюсь в амбициозном проекте. Я хочу прогрессировать и чувствовать доверие к себе – в "Валенсии" этого не было. Единственное предложение о продлении контракта мне поступило этим летом, а их слова о том, что они уговаривали меня целый год – ложь.

​Напомним, 3 января "Вулверхэмптон" объявил о переходе Мира. Сумма сделки оценивается в 2 миллиона евро.