Эден Азар: "Сменю клуб, когда захочу этого"

Нападающий "Челси" Эден Азар сказал, что его все устраивает в английском клубе. Вместе с тем, бельгиец не исключает того, что однажды может перейти в другую команду.

- Из года в год возникают разговоры о "Реале" и "ПСЖ", - цитирует TF1 Азара. - Я сменю клуб, когда захочу этого. Сейчас мне хорошо в "Челси". Мой контракт с клубом рассчитан еще на два года. Мне все тут нравится - болельщики любят меня, а моей семье нравится жить в Лондоне. Посмотрим, что будет потом.

Накануне появилась информация о том, что "Реал" готов заплатить за Азара 113 миллионов евро, включив в сделку нападающего Гарета Бэйла.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне 27-летний бельгиец принял участие в 35 матчах, забив 15 мячей и отдав 4 голевые передачи.