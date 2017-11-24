Эден Азар: "Игроки "Челси" - профессионалы и должны справляться с плотным графиком"

Полузащитник "Челси" Эден Азар перед выездным матчем 13-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" отметил, что у команды мало времени на подготовку из-за перелета на игру Лиги чемпионов против "Карабаха". Тем не менее, он чувствует себя на 100 процентов готовым, несмотря на недавнюю травму.

– Это была долгая поездка, мы вернулись в Лондон в 3 или 4 утра, и мы играем в субботу, так что разница во времени между двумя матчами очень маленькая, – цитирует пресс-служба клуба Азара. – Но мы должны адаптироваться. Мы не лучшим образом адаптировались к матчу с "Манчестер Сити", так что нам, несомненно, нужно сделать это лучше в завтрашнем матче.

Несколько футболистов не сыграли в среду, я сыграл только 60 минут, Канте также был заменен. Завтра мы можем быть свежими, даже несмотря на то, что матч состоится так скоро. Мы профессионалы и должны справляться с этим. Мы сделаем все, чтобы восстановиться. Я хорошо себя чувствую. На все 100 процентов. Иногда после травмы ты не ощущаешь себя на 100 процентов, но я готов играть в каждом матче. Конечно, когда выигрываешь матчи, это повышает уверенность в себе. Сейчас мы играем хорошо, хотим продолжать в том же ключе и выигрывать матчи.

Матч "Ливерпуль" – "Челси" состоится завтра, 25 ноября, и начнется в 20.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.