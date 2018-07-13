Дзола будет помощником Сарри в "Челси"

Как утверждает Sky Sport Italia, бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри окончательно договорился с руководством "Челси" о назначении на пост главного тренера команды. Помогать ему в тренерском штабе будет бывший полузащитник синих Джанфранко Дзола.

Ожидается, что в самое ближайшее время Сарри подпишет контракт с "Челси" на два года, с возможностью продления еще на сезон. Он будет зарабатывать 6 миллионов евро в год.



Ранее в пятницу, 13 июля, "Челси" объявил об уходе Антонио Конте с поста главного тренера команды.

Абрамович уволил Конте. Конте победил