11:52 | ФУТБОЛ — Англия

Джорджиньо Вейналдум: "Я перешел в "Ливерпуль" благодаря удачным переговорам с Юргеном Клоппом"

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Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум отметил, что решающим фактором его перехода в стан "красных" стали успешные переговоры с главным тренером команды Юргеном Клоппом. По словам голландца, помимо встречи с немецким специалистом, он вел переговоры с наставником "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино.

– Я принял решение о переходе в "Ливерпуль" во многом благодаря успешным переговорам с главным тренером команды Юргеном Клоппом, – приводит The Guardian слова Вейналдума. - Помимо общения с немецким специалистом я вел переговоры с наставником "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, однако в итоге принял окончательное решение в пользу "красных". С Клоппом мы говорили не только о футболе. Тренер проявлял интерес ко мне не только как к игроку, но и обращал внимание на мои качества характера.

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