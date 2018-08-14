Джорджиньо Вайналдум: "Ливерпуль" может составить конкуренцию "Сити", но я так думал и в прошлом сезоне"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум верит, что его команда сможет побороться с "Манчестер Сити" за победу в чемпионате Англии. Тем не менее, голландец понимает, что сделать это будет сложно.

- Думаю, что у нас есть качества, чтобы конкурировать с "Сити", но я также думал и в прошлом сезоне, - цитирует Sky Sports Вaйналдума. - Если "Сити" будет играть так, как в прошлом сезоне, то будет очень сложно, потому что они проиграли только два матча. Если хочешь конкурировать с ними, то нельзя совсем терять очки. Это действительно сложно, но "Ливерпуль" хочет навязать борьбу.