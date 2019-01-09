Джеймс Милнер: "В начале сезона "Ливерпуль" играл плохо, но одерживал победы"

Полузащитник и вице-капитан "Ливерпуля" Джеймс Милнер, который недавно восстановился от травмы, считает, что мерсисайдская команда должна сделать все возможное, чтобы прийти в себя после двух поражений в начале года, сообщает официальный сайт "красных".

Напомним, что "Ливерпуль" проиграл "Манчестер Сити" (1:2) в рамках 21-го тура чемпионата Англии, а также уступил в 1/32 финала Кубка Англии "Вулверхэмптону" (1:2).

– Вы никогда не проведете полный сезон без осечек. Я думаю, что в начале этого сезона "Ливерпуль" играл плохо, но нам удавалось побеждать в своих матчах. Мы должны сделать все возможное, чтобы прийти в норму и одержать победу в предстоящем матче 22-го тура чемпионата Англии против "Брайтона", – приводит слова Милнера официальный сайт "Ливерпуля".