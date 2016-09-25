18:01 25 сентября | ФУТБОЛ — Англия

Джеймс Милнер: "Ливерпуль" не тот, каким был в прошлом сезоне"

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Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер после победы в матче 6-го тура чемпионата Англии над "Халл Сити" (5:1) подчеркнул, что ощущает прогресс команды. По его словам, сейчас мерсисайдцам необходимо работать над стабильностью.

- Сейчас я вижу команду, которая совершенно не похожа на ту, которая была в прошлом сезоне, - приводит пресс-служба "красных" слова Милнера. - Мы действовали хорошо даже в игре с "Бернли", но нам не хватило последней передачи. Сейчас мерсисайдцам нужно работать над стабильностью. Ваше место будет занято, если вы не будете демонстрировать свою лучшую игру. Это приятно. Конкуренция необходима для прогресса.

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