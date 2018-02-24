09:35 | Футбол — Англия

Джейми Каррагер: "У Погба не тот статус, чтобы вокруг него "МЮ" строил игру"


Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Юнайтед" не может строить игру вокруг Поля Погба. По его словам, француз еще не обладает нужными для этого качествами.

– Есть футболисты очень талантливые, есть такие, вокруг которых могут быть построены команды, – цитирует The Telegraph Каррагера. – Относится ли Погба к таким? Нет. Он еще не сделал достаточно для того, чтобы получить такой статус в "МЮ". Даже у Де Брейне в "Манчестер Сити" нет особых привилегий, хотя он больше работает, чем Погба.

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