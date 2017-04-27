Джеррард со следующего сезона возглавит юношескую команду "Ливерпуля"

"Ливерпуль" подтвердил, что со следующего сезона легендарный полузащитник клуба Стивен Джеррард будет возглавлять юношескую команду (U18) "красных". 36-летний англичанин вернулся в систему "Ливерпуля" в январе, а в юношеской команде он сменит Нила Критчли, который будет работать с резервистами (U23).

– Мне очень понравилось проведенное в академии время, – отметил Джеррард. – Я уже многому научился у тренерского штаба. Чувствую, что настало время мне получить свою команду. Надеюсь, что смогу поставлять в резервную и основную команду воспитанников из юношеского состава.