15:22 | Футбол — Англия

Джермейн Дефо посвятил татуировку умершему мальчику

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Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо в своем Твиттере опубликовал видео, где футболисту наносят татуировку на руку. Игрок посвятил ее юному болельщику "Сандерленда" Брэдли Лоуэри, который ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком 7 июля 2017 года. 

- Для тебя, мой лучший друг, - подписал Дефо эту видеозапись. 

36-летний форвард часто общался с ребенком, навещая его в больнице, вплоть до последних его дней.

 

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