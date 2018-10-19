Джермейн Дефо посвятил татуировку умершему мальчику

Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо в своем Твиттере опубликовал видео, где футболисту наносят татуировку на руку. Игрок посвятил ее юному болельщику "Сандерленда" Брэдли Лоуэри, который ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком 7 июля 2017 года.

- Для тебя, мой лучший друг, - подписал Дефо эту видеозапись.

36-летний форвард часто общался с ребенком, навещая его в больнице, вплоть до последних его дней.