Джек Уилшир: "Венгер сказал, что я могу уйти из "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир сказал, что клуб не собирается продлевать с ним контракт. Действующее соглашение 26-летнего хавбека с "канонирами" рассчитано до лета 2018 года.

- Венгер просто сказал мне: "На данный момент мы не собираемся предлагать тебе новый контракт, так что ты можешь уйти куда угодно", - цитирует Goal Уилшира. - Очевидно, что я не был рад тому, что сказал тренер, но в тоже время часть меня уже знала, что так и будет.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в услугах полузащитника заинтересован "Эвертон".

Напомним, Уилшир - воспитанник "Арсенала". За 10 лет в основном составе лондонцев он принял участие в 190 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей.