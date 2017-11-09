Дринкуотер отказался от вызова в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер был вызван в команду из-за большого числа травмированных, но отказался от приглашения. Футболист находится не в лучшей физической форме после травмы икроножной мышцы.

– Игроки травмированы и не могут играть, – сказал в эфире BBC Radio 5 Саутгейт. – Я не из тех тренеров, что выжимают из игроков все соки, пока они не сломаются. Я не рискую игроками. Мы общаемся друг с другом по-мужски и честно выясняем все риски. Я уже говорил с Дэнни на этой неделе, но он чувствует, что не готов к этой игре.

Напомним, что товарищеские матчи со сборными Германии и Бразилии пропустят также Гэри Кэйхилл, Харри Кейн, Деле Алли, Харри Уинкс, Рахим Стерлинг, Фабиан Делф и Джордан Хендерсон. Встречи состоятся 10 и 14 ноября соответственно.