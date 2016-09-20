Дмитрий Селюк: "На месте Гвардьолы даже мой дедушка выиграл бы чемпионат Германии с "Баварией"

Агент полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк продолжает разогревать конфликт с наставником "горожан" Хосепом Гвардьолой. Специалист уже потребовал от Селюка извинений за свои слова, которые тот не намерен приносить.

– Хосеп был успешен в "Барселоне" и "Баварии", но посмотрите на этот успех, – цитирует The Mirror Селюка. – "Барселона" была выстроена его предшественником, а потом ему повезло с Месси. Лионель сделал "Барселону", а не Хосеп. Луис Энрике показал, что успех "Барселоны" обусловлен не Гвардьолой.

То же самое было в Мюнхене. "Бавария" выиграла все перед тем, как Гвардьола ее возглавил. У нее уже была отличная команда и великолепная администрация. Он не мог проиграть. Даже мой дедушка смог бы выиграть чемпионат с этой командой. Анчелотти тоже удержит "Баварию" на вершине. Но он еще и Лигу чемпионов может выиграть. После ухода Гвардьолы в "Баварии" многие были счастливы.

Хосеп не любит игроков с характером. Он хочет, чтобы его боялись и беспрекословно слушались. Первое, что он сделал в "Сити" – выгнал Туре и Харта, двух важнейших игроков. Гвардьоле не нравилась значимая роль этих игроков в раздевалке. Когда ты приходишь в чей-то дом, то должен относиться к нему с уважением. А он пришел и попросил их уйти. Таким же он был в "Барселоне". Заставил Это’О уйти из клуба, Ибрагимовича.